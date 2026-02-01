Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Фенербахче» стоимостью € 32 млн — L’Equipe

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Фенербахче» стоимостью € 32 млн — L’Equipe
Комментарии

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран может перейти в «Зенит», сообщает L’Equipe.

Трансфер 22-летнего колумбийца в «Лилль» не состоится, а основным вариантом теперь является переход в клуб из Санкт-Петербурга. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Фенербахче» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в турецком клубе футболист опаздывал на тренировки, что вызывало недовольство тогдашнего главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью, а также вступал в конфликт с болельщиками команды.

В нынешнем сезоне Дуран провёл за «Фенербахче» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» высказался о новичке команды Джоне Джоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android