«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Фенербахче» стоимостью € 32 млн — L’Equipe

Нападающий «Фенербахче» Джон Дуран может перейти в «Зенит», сообщает L’Equipe.

Трансфер 22-летнего колумбийца в «Лилль» не состоится, а основным вариантом теперь является переход в клуб из Санкт-Петербурга. Действующее трудовое соглашение футболиста с «Фенербахче» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что в турецком клубе футболист опаздывал на тренировки, что вызывало недовольство тогдашнего главного тренера «Фенербахче» Жозе Моуринью, а также вступал в конфликт с болельщиками команды.

В нынешнем сезоне Дуран провёл за «Фенербахче» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. По данным портала Тransfermarkt трансферная стоимость футболиста составляет € 32 млн.