Главная Футбол Новости

Комо — Аталанта, результат матча 1 февраля 2026, счет 0:0, 23-й тур Серии А 2025/2026

«Аталанта» не проиграла «Комо» в Серии А. Нико Пас не реализовал пенальти на 90+8-й минуте
Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
0 : 0
Аталанта
Бергамо
Удаления: нет / Аханор – 8'

В начале встречи на восьмой минуте защитник гостей Хонест Аханор получил красную карточку и покинул поле. В конце встречи на 90+8-й минуте полузащитник хозяев поля Нико Пас не реализовал пенальти.

Таким образом, «Комо» набрал 41 очко в 23 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в лиге «Интер» с 52 очками. «Аталанта» с 36 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре подопечные Сеска Фабрегаса сыграют с «Фиорентиной» 14 февраля, а команда Раффаэле Палладино встретится с «Кремонезе» 9 февраля.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
