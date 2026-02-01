«Аталанта» не проиграла «Комо» в Серии А. Нико Пас не реализовал пенальти на 90+8-й минуте

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Комо» и «Аталанта». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо. В качестве главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. Матч закончился вничью со счётом 0:0.

В начале встречи на восьмой минуте защитник гостей Хонест Аханор получил красную карточку и покинул поле. В конце встречи на 90+8-й минуте полузащитник хозяев поля Нико Пас не реализовал пенальти.

Таким образом, «Комо» набрал 41 очко в 23 матчах и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в лиге «Интер» с 52 очками. «Аталанта» с 36 очками располагается на седьмой строчке.

В следующем туре подопечные Сеска Фабрегаса сыграют с «Фиорентиной» 14 февраля, а команда Раффаэле Палладино встретится с «Кремонезе» 9 февраля.