«Лион» с минимальным счётом победил «Лилль» в матче 20-го тура Лиги 1

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Лиона» Ноа Нарти на 37-й минуте.

После 20 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лилль» заработал 32 очка и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Лилль» на выезде сыграет с «Метцем» 6 февраля, а «Лион» на день позже встретится с «Нантом».