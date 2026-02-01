Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лион — Лилль, результат матча 1 февраля 2026, счёт 1:0, 20-й тур Лиги 1 2025-2026

«Лион» с минимальным счётом победил «Лилль» в матче 20-го тура Лиги 1
Комментарии

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Лион» и «Лилль». Команды играли на стадионе «Групама» (Лион, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Франсуа Летексье. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Лион
Лион
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль
1:0 Нарти – 37'    

Единственный мяч в матче забил полузащитник «Лиона» Ноа Нарти на 37-й минуте.

После 20 матчей чемпионата Франции «Лион» набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Лилль» заработал 32 очка и располагается на пятой строчке.

В следующем туре «Лилль» на выезде сыграет с «Метцем» 6 февраля, а «Лион» на день позже встретится с «Нантом».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Монако» разгромил «Ренн» в матче Лиги 1, Головин отметился голевой передачей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android