Главная Футбол Новости

Португальский агент: ЦСКА сделал предложение Матеусу Рейсу, «Спортинг» знает об этом

Португальский агент: ЦСКА сделал предложение Матеусу Рейсу, «Спортинг» знает об этом
Комментарии

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о возможном переходе центрального защитника лиссабонского «Спортинга» Матеуса Рейса в московский ЦСКА.

«У Матеуса заканчивается контракт со «Спортингом» в конце сезона. Или сейчас клуб пойдёт навстречу. Или же игрок уйдёт летом. Пока у Матеуса нет договорённости со «Спортингом». Сам игрок хочет форсировать уход из клуба. У «Спортинга» есть традиция просить слишком много за игроков, у которых заканчивается контракт. ЦСКА сделал личное предложение Матеусу Рейсу. «Спортинг» знает об этом», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Рейс играет за «Спортинг» с лета 2021 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

