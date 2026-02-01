Скидки
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» интересуется Бензема, «Аль-Иттихад» просит за игрока € 25 млн — Тавольери

«Аль-Хиляль» интересуется Бензема, «Аль-Иттихад» просит за игрока € 25 млн — Тавольери
Комментарии

«Аль-Хиляль» обратился к «Аль-Иттихаду» с предложением о возможном переходе нападающего Карима Бензема, сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети Х.

«Аль-Иттихад» требует за переход игрока как минимум € 25 млн, а французский форвард рассчитывает на контракт до июня 2027 года. Действующее трудовое соглашение Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитано до 30 июня 2026 года.

Ранее сообщалось, что игрок отказался продлевать контракт с клубом и покинет «Аль-Иттихад» в зимнее трансферное окно. Интерес к футболисту также проявляет турецкий «Бешикташ».

В нынешнем сезоне Бензема провёл за «Аль-Иттихад» 21 матч во всех турнирах, в которых забил 16 мячей. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

