Червиченко: у Сауся нет права на ошибку в «Спартаке», два раза ошибся — и уже зачехлённый

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о переходе латераля Владислава Сауся в стан красно-белых.

«Если мы посмотрим на трансфер Сауся в «Спартак» с точки зрения лимита и того, как он выступал в начале сезона, было очень интересно. Сейчас, читая мнение других ребят, что на его позиции есть ещё два российских игрока, Хлусевич и Денисов, посмотрим. Иногда прогресс может быть очевиден. Одно дело — быть лидером в «Балтике» у Талалаева, когда есть мотивация. Другое — прийти к какому-то непонятному испанцу в команду, где ты точно не лидер и должен ещё многое доказывать.

Если приходишь в «Спартак», у тебя практически нет права на ошибку. Два-три раза ошибся — и ты уже зачехлённый. Надо смотреть, сможет ли Саусь влиться в команду. Не самый очевидный трансфер, а деньги, которые за него заплатили, для «Балтики» — хорошо, для «Спартака» — всё как обычно, переплата», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.