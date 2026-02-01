«Победа, рождённая сердцем и душой». Арбелоа — о матче «Реала» с «Райо Вальекано»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа прокомментировал победу своей команды в матче 22-го тура испанской Ла Лиги над «Райо Вальекано» (2:1).

«Победа, рождённая сердцем и душой. Болельщики на «Сантьяго Бернабеу» гнали нас вперёд в матче с командой, которая всегда доставляет нам проблемы, как это было и в первом круге. Мы упорно боролись, дважды попали в штангу… Пока, наконец, не получили награду.

Сейчас нам нужно работать, опираясь на уверенность, которую даёт победа. У нас будет две недели на работу с командой, и мы с нетерпением ждём этого», — приводит слова Арбелоа Marca.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 22 очка и располагается на 17-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 55 очков.