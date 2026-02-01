Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» выиграл третий матч из трёх под руководством Кэррика

«Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 переиграл лондонский «Фулхэм» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «красные дьяволы» одержали победу во всех трёх встречах чемпионата Англии под руководством нового главного тренера Майкла Кэррика.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Каземиро – 19'     2:0 Кунья – 56'     2:1 Хименес – 85'     2:2 Кевин – 90+1'     3:2 Шешко – 90+4'    

Данная серия манкунианцев включает в себя победы над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2) и «дачниками». В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 7 февраля примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 41 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.

