«Манчестер Юнайтед» выиграл третий матч из трёх под руководством Кэррика

«Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 переиграл лондонский «Фулхэм» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «красные дьяволы» одержали победу во всех трёх встречах чемпионата Англии под руководством нового главного тренера Майкла Кэррика.

Данная серия манкунианцев включает в себя победы над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2) и «дачниками». В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 7 февраля примет на своём поле «Тоттенхэм Хотспур».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 41 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.