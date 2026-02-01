«Мы были лучше «Реала». Тренер «Райо Вальекано» — после поражения в дерби

Главный тренер «Райо Вальекано» Иньиго Перес высказался после матча 22-го тура испанской Ла Лиги с мадридским «Реалом» (1:2). «Сливочные» забили победный гол с пенальти на 90+10-й минуте. Гостевая команда заканчивала матч вдевятером. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Исидро Диас де Мера Эскудерос.

– Реальность такова, что мы проиграли. Можно говорить о многих вещах, хотя о некоторых я говорить не буду. Мы сделали много хорошего в этой игре, необязательно творить чудеса, чтобы я мог похвалить команду. Мне очень больно. Я горжусь игроками. Не удивлён тем, как мы сыграли, что могли победить. Но нам нужно совершенствоваться. Мы должны вернуться сюда в следующем сезоне и победить.

В игре «11 на 11» мы были лучше, хотя нам не хватало решительности в штрафной. «Бернабеу» внушает страх, однако мы были близки к победе. Представьте, и это у нас было на одного игрока меньше. Нам не хватало их решимости.

Пате Сисс был очень важен для нас в этой игре. Иногда избыток энергии приводит к таким ситуациям. Хотя я предпочёл бы, чтобы его удалили за это, а не за что-то другое. В матче «11 на 11» мы были лучше «Реала», я утверждаю это ещё раз.

– Судья добавил девять минут ко второму тайму.

– Я ожидал, что дополнительное время будет длиться долго, но увидел, что моя команда довольно хорошо защищается в штрафной – не было ощущения, что они могут забить нам гол.

– У вас есть объяснение, почему добавили девять минут?

– Не буду ничего говорить.

– Вы расстроены из-за судейства?

– Я не говорю о судьях, – приводит слова Переса AS.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Райо Вальекано» заработал 22 очка и располагается на 17-й строчке.