Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Срджан Бабич присоединился к «Спартаку» на зимних сборах в Дубае после травмы

Срджан Бабич присоединился к «Спартаку» на зимних сборах в Дубае после травмы
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич присоединился к команде в Дубае после травмы, полученной в первой части чемпионата России.

«Очень рад присоединиться к команде и провести с ней эту часть предсезонки. Почти четыре месяца без партнёров были тяжёлыми. Я готов к возвращению», — сказал Бабич в интервью пресс-службе «Спартака».

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:0). Сербский защитник покинул поле уже на 10-й минуте, его заменил камерунец Кристофер Ву.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
«Команда — топ». Саусь высказался об адаптации в «Спартаке» и главном тренере клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android