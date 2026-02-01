Срджан Бабич присоединился к «Спартаку» на зимних сборах в Дубае после травмы

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич присоединился к команде в Дубае после травмы, полученной в первой части чемпионата России.

«Очень рад присоединиться к команде и провести с ней эту часть предсезонки. Почти четыре месяца без партнёров были тяжёлыми. Я готов к возвращению», — сказал Бабич в интервью пресс-службе «Спартака».

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир РПЛ с «Ростовом» (0:0). Сербский защитник покинул поле уже на 10-й минуте, его заменил камерунец Кристофер Ву.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.