Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Футбол

Бетис — Валенсия, результат матча 1 февраля 2026, счёт 2:1, 22-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Бетис» переиграл «Валенсию» в матче 22-го тура Ла Лиги благодаря голу на 88-й минуте
Комментарии

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Бетис» и «Валенсия». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» (Севилья, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хосе Санчес Мартинес. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
2 : 1
Валенсия
0:1 Риоха – 20'     1:1 Авила – 23'     2:1 Форнальс – 88'    

Счёт в матче открыл нападающий «Валенсии» Луис Риоха на 20-й минуте. На 23-й минуте форвард «Бетиса» Чими Авила сравнял счёт, реализовав пенальти. Победу хозяевам принёс гол полузащитника Пабло Форнальса на 88-й минуте.

После 22 матчей чемпионата Испании «Бетис» набрал 35 очков и занимает пятое место в турнирной таблице. «Валенсия» заработала 23 очка и располагается на 15-й строчке.

В следующем туре «Валенсия» в домашнем матче сыграет с мадридским «Реалом» 8 февраля, а «Бетис» в этот же день на выезде встретится с мадридским «Атлетико».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Новости. Футбол

