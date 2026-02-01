Федерико Вальверде критически высказался об игре «Реала» после победы над «Райо Вальекано»

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде критически высказался о команде после матча 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1). «Сливочные» победили благодаря голу с пенальти на 90+10-й минуте.

– Победа приносит счастье и меняет нашу энергию. Но для меня главное — продолжать совершенствоваться и расти как команда, стараясь контролировать игру гораздо раньше, чем через 90 минут. Мы не можем регулярно ждать ошибки от соперника. Нам нужно постоянно улучшать игру в атаке и забивать больше голов.

– Насколько важны эти три очка?

– Очень важны. Мы играли хорошо, хотя и не создавали явных моментов. Игроки, вышедшие на замену, появлялись на поле с большим энтузиазмом. Это то, что нам нужно, все сосредоточены и работают на 100%. Сегодня это показали вышедшие на замену товарищи по команде, они сыграли очень важную роль в изменении хода матча и помогли нам победить, – приводит слова Вальверде официальный сайт «Реала».

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 55 очков.