Федерико Вальверде критически высказался об игре «Реала» после победы над «Райо Вальекано»

Федерико Вальверде критически высказался об игре «Реала» после победы над «Райо Вальекано»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде критически высказался о команде после матча 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1). «Сливочные» победили благодаря голу с пенальти на 90+10-й минуте.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

– Победа приносит счастье и меняет нашу энергию. Но для меня главное — продолжать совершенствоваться и расти как команда, стараясь контролировать игру гораздо раньше, чем через 90 минут. Мы не можем регулярно ждать ошибки от соперника. Нам нужно постоянно улучшать игру в атаке и забивать больше голов.

– Насколько важны эти три очка?
– Очень важны. Мы играли хорошо, хотя и не создавали явных моментов. Игроки, вышедшие на замену, появлялись на поле с большим энтузиазмом. Это то, что нам нужно, все сосредоточены и работают на 100%. Сегодня это показали вышедшие на замену товарищи по команде, они сыграли очень важную роль в изменении хода матча и помогли нам победить, – приводит слова Вальверде официальный сайт «Реала».

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 55 очков.

