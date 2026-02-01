«Манчестер Юнайтед» не проигрывает в семи матчах АПЛ подряд
«Манчестер Юнайтед» со счётом 3:2 победил лондонский «Фулхэм» в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «красные дьяволы» не проигрывают уже в семи встречах чемпионата Англии подряд.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Каземиро – 19' 2:0 Кунья – 56' 2:1 Хименес – 85' 2:2 Кевин – 90+1' 3:2 Шешко – 90+4'
Данная серия манкунианцев началась в 18-м туре АПЛ — тогда «МЮ» переиграл «Ньюкасл Юнайтед» (1:0). После этого у команды были ничьи с «Вулверхэмптоном» (1:1), «Лидс Юнайтед» (1:1) и «Бёрнли» (2:2). Затем «красные дьяволы» одержали три победы — над «Манчестер Сити» (2:0), «Арсеналом» (3:2) и «дачниками». В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 7 февраля примет «Тоттенхэм Хотспур».
На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 41 очком находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства.
