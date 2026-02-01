«Локомотив» обыграл выборы нового капитана команды в стиле реалити-шоу. Вопрос назначения нового капитана встал после перехода Дмитрия Баринова из состава железнодорожников в ЦСКА.

Сообщается, что выборы нового капитана пройдут в понедельник, 2 февраля.

Команда проводит тренировочные сборы перед второй частью сезона Мир Российской Премьер-Лиги в Абу-Даби (ОАЭ). Первый сбор прошёл с 13 по 24 января. Второй сбор начался 28 января и продлится до 8 февраля. Третий сбор пройдёт с 13 по 23 февраля.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 35 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В следующем туре РПЛ железнодорожники сыграют с махачкалинским «Динамо» (2 марта).