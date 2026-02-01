«Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Сити»: Соланке сравнял счёт на 71-й минуте

В эти минуты идёт матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». Встреча проходит на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступает Роберт Джонс. На данный момент счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 71-й минуте Доминик Соланке оформил дубль. Ранее, на 11-й минуте, Райан Шерки открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 44-й минуте Антуан Семеньо удвоил преимущество гостей. На 53-й минуте Соланке отыграл один мяч.

После 23 туров английской Премьер-лиги «шпоры» набрали 28 очков и занимают 15-е место. «Горожане» заработали 46 очков и располагаются на второй строчке.

В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).