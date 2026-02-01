Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Зинченко перешёл в «Аякс»

Александр Зинченко перешёл в «Аякс»
Комментарии

Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко перешёл в «Аякс». Об этом амстердамский клуб сообщает в своём аккаунте в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что клуб из столицы Нидерландов заплатит лондонскому «Арсеналу» за Зинченко € 1,5 млн плюс бонусы, связанные с выступлениями игрока в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Александр Зинченко играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Он принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. Прежде фулбек выступал за «Манчестер Сити», «Уфу» и ПСВ.

В «Арсенал» украинский игрок перешёл в 2022 году. Всего в составе «пушкарей» защитник провёл 91 матч во всех турнирах, в которых забил три гола.

Материалы по теме
Захаряну привезли конкурента, Бензема и Мамардашвили ждут в Турции. Трансферы и слухи дня
Захаряну привезли конкурента, Бензема и Мамардашвили ждут в Турции. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android