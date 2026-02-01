Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко перешёл в «Аякс». Об этом амстердамский клуб сообщает в своём аккаунте в социальной сети X.

Ранее в прессе появлялась информация, что клуб из столицы Нидерландов заплатит лондонскому «Арсеналу» за Зинченко € 1,5 млн плюс бонусы, связанные с выступлениями игрока в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне Александр Зинченко играл за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Он принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями. Прежде фулбек выступал за «Манчестер Сити», «Уфу» и ПСВ.

В «Арсенал» украинский игрок перешёл в 2022 году. Всего в составе «пушкарей» защитник провёл 91 матч во всех турнирах, в которых забил три гола.