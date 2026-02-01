Дубль Гирасси помог дортмундской «Боруссии» одолеть «Хайденхайм» в 20-м туре Бундеслиги

Завершён матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Хайденхайм». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау).

Вальдемар Антон на 44-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Юлиан Нихюс сравнял счёт на 45+4-й минуте, а на 48-й минуте он оформил дубль. Серу Гирасси реализовал пенальти на 68-й минуте и вернул равенство на табло, а на 69-й минуте он отметился дублем.

После этой игры дортмундская «Боруссия» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Хайденхайм» с 13 очками находится на последнем, 18-м месте.