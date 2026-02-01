Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:30 Мск
Боруссия Д — Хайденхайм, результат матча 31 января 2026, счёт 3:2, 20-й тур Бундеслиги 2025/2026

Дубль Гирасси помог дортмундской «Боруссии» одолеть «Хайденхайм» в 20-м туре Бундеслиги
Завершён матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли дортмундская «Боруссия» и «Хайденхайм». Победу со счётом 3:2 в этой игре одержали дортмундцы. Встреча состоялась на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра матча выступил Маттиас Йёлленбек (Фрайбург-им-Брайсгау).

Германия — Бундеслига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
3 : 2
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1:0 Антон – 44'     1:1 Нихюс – 45+4'     1:2 Нихюс – 48'     2:2 Гирасси – 68'     3:2 Гирасси – 69'    

Вальдемар Антон на 44-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Юлиан Нихюс сравнял счёт на 45+4-й минуте, а на 48-й минуте он оформил дубль. Серу Гирасси реализовал пенальти на 68-й минуте и вернул равенство на табло, а на 69-й минуте он отметился дублем.

После этой игры дортмундская «Боруссия» с 45 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице Бундеслиги, «Хайденхайм» с 13 очками находится на последнем, 18-м месте.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
