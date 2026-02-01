«Тоттенхэм Хотспур» смог избежать поражения от «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ

Окончен матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

На 11-й минуте Райан Шерки открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 44-й минуте Антуан Семеньо удвоил преимущество гостей. На 53-й минуте Доминик Соланке отыграл один мяч «Тоттенхэма». На 71-й минуте Соланке оформил дубль.

После этой игры «шпоры» набрали 29 очков и занимают 14-е место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.

В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).