Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Сити, результат матча 1 февраля 2026, счёт 2:2, 24-й тур АПЛ 2025/2026

«Тоттенхэм Хотспур» смог избежать поражения от «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ
Комментарии

Окончен матч 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Тоттенхэм Хотспур» и «Манчестер Сити». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Роберт Джонс.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11'     0:2 Семеньо – 44'     1:2 Соланке – 53'     2:2 Соланке – 70'    

На 11-й минуте Райан Шерки открыл счёт в этой игре и вывел «горожан» вперёд. На 44-й минуте Антуан Семеньо удвоил преимущество гостей. На 53-й минуте Доминик Соланке отыграл один мяч «Тоттенхэма». На 71-й минуте Соланке оформил дубль.

После этой игры «шпоры» набрали 29 очков и занимают 14-е место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.

В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
