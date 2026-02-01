«Дима — не новичок». Акинфеев — о Баринове

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о полузащитнике команды Дмитрии Баринове.

«Дима — не новичок, тем более для русскоязычных ребят, которые играют с ним в сборной. Я давно его знаю по игре за «Локомотив» и в жизни пересекались тоже, нормально совершенно с ним общались. Здесь не то что он за меня держится или за кого-то. Понятно, что он не будет сидеть с бразильцами и разговаривать на какие-то темы с ними», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.