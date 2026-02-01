Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Генич тремя словами отреагировал на ролик «Локомотива» о выборе капитана в стиле телешоу

Генич тремя словами отреагировал на ролик «Локомотива» о выборе капитана в стиле телешоу
Комментарии

Известный комментатор Константин Генич отреагировал на ролик «Локомотива» о выборе нового капитана в стиле реалити-шоу.

«Красиво. Оригинально. Молодцы», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Вопрос назначения нового капитана встал после перехода Дмитрия Баринова из состава железнодорожников в ЦСКА.

Сообщается, что выборы нового капитана пройдут в понедельник, 2 февраля.

После завершения первой части нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Локомотив» набрал 35 очков и на текущий момент занимает пятое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В следующем туре РПЛ железнодорожники сыграют с махачкалинским «Динамо» (2 марта).

Комментарии
