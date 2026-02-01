«Кристал Пэлас» готов отпустить Матета в «Милан» после покупки замены игроку — The Times

Лондонский «Кристал Пэлас» готов продать нападающего команды Жан-Филипп Матета в «Милан» после того, как приобретёт форварда «Вулверхэмптона» и сборной Норвегии Йёргена Странна Ларсена. Об этом сообщает The Times.

По информации издания, трансфер норвежца может обойтись лондонскому клубу в £ 48 млн (€ 55,6 млн). Ранее в прессе появлялась информация, что ближайшее время футболист должен будет пройти медицинское обследование. В 26 матчах нынешнего клубного сезона Йёрген Странн Ларсен забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Жан-Филипп Матета выступает за «Кристал Пэлас» с января 2022 года. В нынешнем сезоне француз принял участие в 34 матчах во всех турнирах, на его счету 10 мячей и два ассиста. В общей сложности в активе футболиста 186 матчей за «стекольщиков», в которых он забил 56 голов и отдал 13 результативных передач.