Видео: Соланке ударом скорпиона сравнял счёт в игре «Тоттенхэма» с «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке ударом скорпиона сравнял счёт в матче с «Манчестер Сити» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Лондонцы уступали в два мяча после первого тайма, но смогли отыграться благодаря дублю английского форварда «шпор». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.

После 24 туров английской Премьер-лиги «шпоры» набрали 29 очков и занимают 14-е место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.

В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).