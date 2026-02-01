Видео: Соланке ударом скорпиона сравнял счёт в игре «Тоттенхэма» с «Манчестер Сити»
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке ударом скорпиона сравнял счёт в матче с «Манчестер Сити» в рамках 24-го тура английской Премьер-лиги. Лондонцы уступали в два мяча после первого тайма, но смогли отыграться благодаря дублю английского форварда «шпор». Встреча закончилась вничью со счётом 2:2.
Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11' 0:2 Семеньо – 44' 1:2 Соланке – 53' 2:2 Соланке – 70'
Права на видео принадлежат Premier League.
После 24 туров английской Премьер-лиги «шпоры» набрали 29 очков и занимают 14-е место. «Горожане» заработали 47 очков и располагаются на второй строчке.
В 25-м туре «Тоттенхэм» встретится с «Манчестер Юнайтед» (7 февраля), а «Манчестер Сити» — с «Ливерпулем» (8 февраля).
20:52Александр Зинченко перешёл в «Аякс» Официально
