«Интер» обыграл «Кремонезе» в матче 23-го тура Серии А

Завершился первый матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кремонезе» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 2:0.

Счёт в матче открыл Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий «Интера» отличился на 16-й минуте встречи. На 31-й минуте полузащитник гостей Пётр Зелиньски увеличил преимущество своей команды.

Таким образом, «Интер» набрал 55 очков в 23 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 23 очками очками располагается на 14-й строчке.