Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кремонезе — Интер, результат матча 1 февраля 2026, счет 0:2, 23-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» обыграл «Кремонезе» в матче 23-го тура Серии А
Комментарии

Завершился первый матч 23-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кремонезе» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Джованни Цини» (Кремона, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Давиде Масса. Игра закончилась победой чёрно-синих со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Кремонезе
Кремона
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Мартинес – 16'     0:2 Зелиньски – 31'    

Счёт в матче открыл Лаутаро Мартинес. Аргентинский нападающий «Интера» отличился на 16-й минуте встречи. На 31-й минуте полузащитник гостей Пётр Зелиньски увеличил преимущество своей команды.

Таким образом, «Интер» набрал 55 очков в 23 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Серии А. «Кремонезе» с 23 очками очками располагается на 14-й строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Новая жизнь «Интера». Как Кристиан Киву меняет команду-финалиста ЛЧ
Новая жизнь «Интера». Как Кристиан Киву меняет команду-финалиста ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android