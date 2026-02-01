«Надеюсь, он забьёт как минимум 100 за ЦСКА». Акинфеев — о Гонду

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о новичке армейского клуба Лусиано Гонду.

«Это профессионал. Дай бог, чтобы у него без травм всё было. По спортивным и человеческим качествам он очень хорош, проблем с ним не было, влился в коллектив. Проводит хорошие тренировки и качественный матч отыграл. Думаю, болельщики уже насладились его голом. Надеюсь, что этот гол будет неким толчком для него, он забьёт как минимум 100 за ЦСКА, а, может, 150», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Нападающий забил дебютный гол за красно-синих в товарищеском матче с «Динамо» из Самарканда (3:4). Аргентинский футболист поразил ворота соперника на 26-й минуте.

Красно-синие объявили о подписании Лусиано Гонду 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.