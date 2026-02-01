Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Надеюсь, он забьёт как минимум 100 за ЦСКА». Акинфеев — о Гонду

«Надеюсь, он забьёт как минимум 100 за ЦСКА». Акинфеев — о Гонду
Комментарии

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о новичке армейского клуба Лусиано Гонду.

«Это профессионал. Дай бог, чтобы у него без травм всё было. По спортивным и человеческим качествам он очень хорош, проблем с ним не было, влился в коллектив. Проводит хорошие тренировки и качественный матч отыграл. Думаю, болельщики уже насладились его голом. Надеюсь, что этот гол будет неким толчком для него, он забьёт как минимум 100 за ЦСКА, а, может, 150», — сказал Акинфеев в интервью на YouTube-канале ЦСКА.

Нападающий забил дебютный гол за красно-синих в товарищеском матче с «Динамо» из Самарканда (3:4). Аргентинский футболист поразил ворота соперника на 26-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
3 : 4
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Виктор – 5'     1:1 Тухтасинов – 16'     2:1 Гонду – 26'     2:2 Амонов – 38'     3:2 Лукин – 81'     3:3 Кодиркулов – 83'     3:4 Хошимов – 90+2'    

Красно-синие объявили о подписании Лусиано Гонду 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030.

Материалы по теме
«Дима — не новичок». Акинфеев — о Баринове
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android