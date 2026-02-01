У «Манчестер Сити» одна победа в шести последних матчах АПЛ

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «горожане» одержали лишь одну победу в последних шести играх чемпионата Англии.

На данном отрезке команда Хосепа Гвардиолы сыграла вничью с «Сандерлендом» (0:0), «Челси» (1:1) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). После этого небесно-голубые уступили «Манчестер Юнайтед» (0:2) и переиграли «Вулверхэмптон» (2:0). Теперь же «Манчестер Сити» сыграл вничью со «шпорами. В следующем туре команда 8 февраля на выезде встретится с «Ливерпулем».

На данный момент «Манчестер Сити» с 47 очками располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ.