Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран согласился перейти в «Зенит»

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Джон Дуран, на данный момент выступающий за «Фенербахче» на правах аренды, согласился перейти «Зенит». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас клуб из Санкт-Петербурга ведёт плотные переговоры с «Аль-Насром». Стороны приближаются к соглашению об аренде футболиста. Срок соглашения «Аль-Насра» с «Фенербахче» об аренде форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В нынешнем сезоне Дуран провёл за «Фенербахче» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи. По данным интернет-портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 32 млн.