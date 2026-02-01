Матвей Сафонов — в стартовом составе «ПСЖ» на матч Лиги 1 со «Страсбургом»

Сегодня, 1 февраля, состоится матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Страсбург» и «ПСЖ». Команды сыграют на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). Начало матча — в 22:45 мск. В качестве главного арбитра встречу обслужит Эрик Ваттеллье. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Страсбург»: Пендерс, Сарр, Дуэ, Уаттара, Дукуре, Чилуэлл, Эль-Мурабет, Морейра, Энсисо, Годо, Паничелли.

«ПСЖ»: Сафонов, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Заир-Эмери, Витинья, Невеш, Мбайе, Баркола, Маюлу.

После 19 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на седьмой строчке. В предыдущем туре «ПСЖ» обыграл «Осер» со счётом 1:0, а «Страсбург» разгромил «Лилль» (4:1).