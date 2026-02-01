Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм Хотспур» не побеждает уже в шести матчах АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» не побеждает уже в шести матчах АПЛ
Комментарии

«Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «шпоры» не побеждают уже в шести матчах чемпионата Англии подряд.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11'     0:2 Семеньо – 44'     1:2 Соланке – 53'     2:2 Соланке – 70'    

Данная серия лондонской команды началась игрой 19-го тура АПЛ с «Брентфордом» (0:0). После этого «шпоры» сыграли вничью с «Сандерлендом» (1:1), а затем потерпели два поражения — от «Борнмута» (2:3) и от «Вест Хэм Юнайтед» (1:2). В следующем матче команда Томаса Франка сыграла вничью с «Бёрнли» (2:2), теперь же эту серию дополнила и встреча с «горожанами». В следующем туре лондонцы 7 февраля на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.

Материалы по теме
«Тоттенхэм Хотспур» смог избежать поражения от «Манчестер Сити» в матче 24-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android