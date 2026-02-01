«Тоттенхэм Хотспур» не побеждает уже в шести матчах АПЛ

«Тоттенхэм Хотспур» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2) в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, «шпоры» не побеждают уже в шести матчах чемпионата Англии подряд.

Данная серия лондонской команды началась игрой 19-го тура АПЛ с «Брентфордом» (0:0). После этого «шпоры» сыграли вничью с «Сандерлендом» (1:1), а затем потерпели два поражения — от «Борнмута» (2:3) и от «Вест Хэм Юнайтед» (1:2). В следующем матче команда Томаса Франка сыграла вничью с «Бёрнли» (2:2), теперь же эту серию дополнила и встреча с «горожанами». В следующем туре лондонцы 7 февраля на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Тоттенхэм Хотспур» с 29 очками занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ.