03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Аль-Наджма, результат матча 1 февраля 2026, счет 1:0, 20-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Иттихад» минимально обыграл «Аль-Наджму» в 20-м туре Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 20-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Наджма». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
1 : 0
Аль-Наджма
1:0 Думбия – 4'    

Единственный гол в матче забил Махамаду Думбия. Полузащитник «Аль-Иттихада» отличился в начале встречи на четвёртой минуте.

После 19 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Наджма» располагается на последней, 18-й строчке, у команды пять набранных очков.

В следующем туре «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Насром» 6 февраля. За день до этого «Аль-Наджма» встретится с «Аль-Фатехом».

Календарь саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026
