«Аль-Иттихад» минимально обыграл «Аль-Наджму» в 20-м туре Про-Лиги

Завершился матч 20-го тура саудовской Про-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Наджма». Команды играли на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Махамаду Думбия. Полузащитник «Аль-Иттихада» отличился в начале встречи на четвёртой минуте.

После 19 сыгранных встреч в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Иттихад» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аль-Наджма» располагается на последней, 18-й строчке, у команды пять набранных очков.

В следующем туре «Аль-Иттихад» сыграет с «Аль-Насром» 6 февраля. За день до этого «Аль-Наджма» встретится с «Аль-Фатехом».