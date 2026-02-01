Скидки
Главная Футбол Новости

Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче «Манчестер Сити» с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11'     0:2 Семеньо – 44'     1:2 Соланке – 53'     2:2 Соланке – 70'    

«Это была хорошая игра. Нам стало тяжело после того, как пропустили гол. В целом это было действительно хорошее выступление. К сожалению, мы не смогли победить. «Тоттенхэм» много играл в обороне, забил гол и после этого перехватил инициативу. В некоторых моментах у них был контроль, которого у нас не было.

Мы играем на высоком уровне. Нам не всегда хватает стабильности, чтобы выигрывать матчи, когда конкуренты это делают. Но впереди ещё 14 игр, это много. Шесть очков отставание от «Арсенала», — приводит слова Гвардиолы ВВС со ссылкой на Sky Sports.

После 24 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» заработал 47 очков и располагается на второй строчке. «Тоттенхэм» набрал 29 очков и занимает 14-е место. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 53 очка.

