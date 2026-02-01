Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
03:30 Мск
«Я доволен его стараниями». Арбелоа — о Винисиусе Жуниоре

«Я доволен его стараниями». Арбелоа — о Винисиусе Жуниоре
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о вингере «сливочных» Винисиусе Жуниоре после победы в матче 22-го тура испанской Ла Лиги над «Райо Вальекано» (2:1).

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

«Что касается Винисиуса, мы стараемся создавать для него возможности для обыгрывания защитников на флангах, где он наиболее опасен. Он забил великолепный гол и создавал моменты в самые сложные минуты игры. Я доволен его стараниями, а также игрой всей команды», — приводит слова Арбелоа Marca.

Винисиус открыл счёт в матче на 15-й минуте.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал 10 результативных передач.

