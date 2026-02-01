Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» согласовала аренду Брайана Сарагосы из «Баварии» — Романо

«Рома» согласовала аренду Брайана Сарагосы из «Баварии» — Романо
Комментарии

«Рома» близка к аренде вингера «Баварии» Брайана Сарагосы, который сейчас выступает за «Сельту». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, итальянский и немецкий клубы в устной форме согласовали аренду футболиста с правом выкупа, которое может стать обязательным. Испанский клуб получит компенсацию за досрочное прекращение аренды. Ранее Сарагоса согласовал условия сотрудничества с римлянами.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Сарагоса забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Срок действия трудового соглашения футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сарагосы составляет € 10 млн.

Материалы по теме
Юпамекано отказался отвечать на вопрос о продлении контракта с «Баварией»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android