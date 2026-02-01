«Рома» согласовала аренду Брайана Сарагосы из «Баварии» — Романо

«Рома» близка к аренде вингера «Баварии» Брайана Сарагосы, который сейчас выступает за «Сельту». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По данным источника, итальянский и немецкий клубы в устной форме согласовали аренду футболиста с правом выкупа, которое может стать обязательным. Испанский клуб получит компенсацию за досрочное прекращение аренды. Ранее Сарагоса согласовал условия сотрудничества с римлянами.

В 26 матчах нынешнего клубного сезона Сарагоса забил два гола и отдал четыре голевые передачи. Срок действия трудового соглашения футболиста с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2029 года. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Сарагосы составляет € 10 млн.