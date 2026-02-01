Скидки
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Главная Футбол Новости

Денис Макаров дебютировал за «Кайсериспор» в проигранном матче с «Галатасараем»

Российский полузащитник Денис Макаров сыграл первый матч за «Кайсериспор» во встрече 20-го тура турецкой Суперлиги с «Галатасараем». Стамбульский клуб победил со счётом 4:0.

Турция — Суперлига . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Окончен
4 : 0
Кайсериспор
Кайсери
1:0 Опоку – 7'     2:0 Осимхен – 26'     3:0 Сара – 60'     4:0 Икарди – 90+4'    

Денис Макаров появился на поле на 60-й минуте встречи. В конце матча на 90+1-й минуте россиянин получил жёлтую карточку.

На данный момент «Галатасарай» возглавляет таблицу Суперлиги с 49 очками. «Кайсериспор», набравший 15 очков, занимает предпоследнее, 17-е место.

Напомним, ранее футболист расторг соглашение с московским «Динамо» и подписал контракт с «Кайсериспором» до конца сезона-2025/2026.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах за «Динамо» во всех турнирах, забив три гола и сделав одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

