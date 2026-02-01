Скидки
Главная Футбол Новости

«У них нет инстинкта убийцы». Невилл — о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ

«У них нет инстинкта убийцы». Невилл — о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о шансах «Манчестер Сити» на чемпионство в АПЛ после матча 24-го тура, в котором «горожане» сыграли вничью с «Тоттенхэмом» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11'     0:2 Семеньо – 44'     1:2 Соланке – 53'     2:2 Соланке – 70'    

«Это было недостаточно хорошо. В первом тайме они должны были решать исход игры. У них нет того самого инстинкта убийцы. «Сити» испытывают трудности, когда команды оказывают на них давление, применяя высокий прессинг, владея мячом и делая передачи в штрафную. Они не выдерживают этого давления. У них нет доминирующих центральных защитников. Команда уступает соперникам и позволяет им возвращаться в игру, что создаёт огромные проблемы. «Арсенал» способен выдержать давление. У «Манчестер Сити» нет того стержня, который позволил бы им выиграть титул», — приводит слова Невила Sky Sports.

После 24 матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» заработал 47 очков и располагается на второй строчке. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 53 очка.

