Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов пропустил гол между ног в матче «ПСЖ» со «Страсбургом» в 20-м туре Лиги 1

Матвей Сафонов пропустил гол между ног в матче «ПСЖ» со «Страсбургом» в 20-м туре Лиги 1
Комментарии

В эти минуты проходит матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Страсбург» и «ПСЖ». Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил гол между ног на 27-й минуте после удара защитника хозяев поля Гела Дуэ. На данный момент счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
2-й тайм
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

Отметим, игрок «Страсбурга» пробил по воротам с близкого расстояния. До этого на 21-й минуте россиянин отразил пенальти от нападающего хозяев поля Хоакина Паничелли. Голкипер парировал удар в левый угол.

После 19 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре «ПСЖ» на выезде обыграл «Осер» со счётом 1:0, а «Страсбург» разгромил «Лилль» (4:1).

Материалы по теме
Сафонов потащил пенальти за «ПСЖ»! Смотри трансляцию игры со «Страсбургом» на «Чемпионате»
Live
Сафонов потащил пенальти за «ПСЖ»! Смотри трансляцию игры со «Страсбургом» на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android