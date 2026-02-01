Тимощук забил гол с угла поля на тренировке «Зенита»

Тренер «Зенита» и бывший футболист сине-бело-голубых Анатолий Тимощук забил гол с угла поля во время тренировочного занятия команды.

Анатолий Тимощук выступал за клуб с берегов Невы с 2007-го по 2009-й и с 2013-го по 2015-й. В общей сложности он провёл за команду из Санкт-Петербурга 150 матчей, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. В качестве игрока вместе с «Зенитом» бывший полузащитник дважды становился чемпионом России, брал Суперкубок страны, а также Кубок и Суперкубок УЕФА. Кроме того, Тимощук играл за «Шахтёр», «Кайрат» и «Баварию», с которой становился победителем Лиги чемпионов.