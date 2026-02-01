Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фото: реакция Сафонова на отбитый пенальти в матче «ПСЖ» со «Страсбургом»

Фото: реакция Сафонова на отбитый пенальти в матче «ПСЖ» со «Страсбургом»
Комментарии

В эти минуты проходит матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Страсбург» и «ПСЖ». Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил пенальти на 21-й минуте, после чего парижский клуб открыл счёт в следующей атаке. Отличился Сенни Маюлу. На данный момент счёт 1:1 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
2-й тайм
1 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

11-метровый удар исполнил нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли, пробив в левый угол. После отбитого пенальти Сафонов отреагировал удивлённым выражением лица.

Фото: кадр из трансляции

После 19 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре «ПСЖ» на выезде обыграл «Осер» со счётом 1:0, а «Страсбург» разгромил «Лилль» (4:1).

Материалы по теме
«Этого Шевалье не даёт». Экс-игрок «ПСЖ» сравнил французского вратаря с Матвеем Сафоновым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android