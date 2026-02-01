Фото: реакция Сафонова на отбитый пенальти в матче «ПСЖ» со «Страсбургом»

В эти минуты проходит матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречаются «Страсбург» и «ПСЖ». Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил пенальти на 21-й минуте, после чего парижский клуб открыл счёт в следующей атаке. Отличился Сенни Маюлу. На данный момент счёт 1:1 в пользу «ПСЖ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

11-метровый удар исполнил нападающий «Страсбурга» Хоакин Паничелли, пробив в левый угол. После отбитого пенальти Сафонов отреагировал удивлённым выражением лица.

Фото: кадр из трансляции

После 19 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 45 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на седьмой строчке.

В предыдущем туре «ПСЖ» на выезде обыграл «Осер» со счётом 1:0, а «Страсбург» разгромил «Лилль» (4:1).