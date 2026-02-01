Скидки
Главная Футбол Новости

«Находимся на правильном пути». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о ничьей с «Манчестер Сити»

«Находимся на правильном пути». Тренер «Тоттенхэма» Франк — о ничьей с «Манчестер Сити»
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Томас Франк прокомментировал ничью в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» (2:2).

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Шерки – 11'     0:2 Семеньо – 44'     1:2 Соланке – 53'     2:2 Соланке – 70'    

«Я очень горжусь своими игроками, мы смогли извлечь что-то из этой игры и заработали заслуженное очко. Это ещё больше впечатляет, учитывая число травм в команде. Мы сражаемся из последних сил, показываем по-настоящему бойцовский характер, как и наши болельщики, которые оказали весомую поддержку и помогли нам спасти эту игру.

Этот матч — хороший пример того, на что мы способны при совместной работе. Я рад, что во втором тайме мы смогли сделать что-то значимое. Наконец-то проявили себя, считаю, находимся на правильном пути», — приводит слова Франка BBC со ссылкой на Sky Sports.

