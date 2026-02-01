«Скучали по тебе». «Спартак» опубликовал фото Бабича, присоединившегося к команде на сборе

Московский «Спартак» опубликовал фото защитника команды Срджана Бабича, который присоединился к команде в Дубае после травмы, полученной в первой части чемпионата России.

Пресс-служба красно-белых опубликовала пост в телеграм-канале клуба с фотографиями игрока и подписью: «Скучали по тебе, братэ».

Фото: Телегам-канал «Спартака»

Бабич получил травму в матче 12-го тура Мир РПЛ, в котором «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). Сербский защитник покинул поле уже на 10-й минуте, его заменил камерунец Кристофер Ву.

В нынешнем сезоне Бабич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.