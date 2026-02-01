Мадридский «Реал» раскрыл характер травмы Джуда Беллингема

Пресс-служба мадридского «Реала» сообщила о характере травмы полузащитник Джуда Беллингема. Англичанин получил повреждение на восьмой минуте матча 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1) и покинул поле в слезах.

«По результатам медицинских обследований нашего игрока Джуда Беллингема, проведённых штабом мадридского «Реала», у него диагностирована травма полусухожильной мышцы левой ноги», – сообщает официальный сайт мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл в 28 матчах за испанский клуб во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 55 очков.