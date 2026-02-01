Скидки
Главная Футбол Новости

Чемпион Европы Чиро Иммобиле стал игроком «Парижа»

«Париж» на официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим нападающим сборной Италии Чиро Иммобиле.

Срок действия трудового договора игрока с его новым клубом рассчитан до конца нынешнего сезона и предполагает опцию продления ещё на один год.

Иммобиле является воспитанником «Сорренто» и «Ювентуса». На взрослом уровне он также выступал за «Дженоа», «Торино», дортмундскую «Боруссию», «Севилью», «Лацио», «Бешикташ» и другие команды. В текущем сезоне итальянец провёл за «Болонью» девять матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. В составе этих команд футболист завоевал ряд титулов, а в 2021 году выиграл чемпионат Европы в составе национальной команды.

На данный момент «Париж» находится на 14-м месте в турнирной таблице французской Лиги 1.

