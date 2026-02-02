«Ювентус» разгромил «Парму» в 23-м туре Серии А, Бремер оформил дубль

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Пармой» и «Ювентусом». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Франческо Фурно. Туринцы одержали победу со счётом 4:1.

Счёт в матче открыл защитник гостей Бремер на 15-й минуте. На 37-й минуте полузащитник туринцев Уэстон Маккенни увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 51-й минуте игрок обороны «Ювентуса» Андреа Камбьязо отправил мяч в свои ворота. Через три минуты Бремер оформил дубль. Нападающий «зебр» Джонатан Дэвид сделал счёт разгромным на 64-й минуте.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 45 очков в 23 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 10 очков. «Парма» набрала 23 очка и располагается на 15-й строчке в Серии А.