Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Парма — Ювентус, результат матча 1 февраля 2026, счет 1:4, 23-й тур Серии А 2025/2026

«Ювентус» разгромил «Парму» в 23-м туре Серии А, Бремер оформил дубль
Комментарии

Завершился матч 23-го тура итальянской Серии А сезона-2025/2026 между «Пармой» и «Ювентусом». Игра проходила на стадионе «Эннио Тардини» в Парме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Франческо Фурно. Туринцы одержали победу со счётом 4:1.

Италия — Серия А . 23-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Парма
Парма
Окончен
1 : 4
Ювентус
Турин
0:1 Бремер – 15'     0:2 Маккенни – 37'     1:2 Камбьязо – 51'     1:3 Бремер – 54'     1:4 Дэвид – 64'    

Счёт в матче открыл защитник гостей Бремер на 15-й минуте. На 37-й минуте полузащитник туринцев Уэстон Маккенни увеличил преимущество своей команды. Во втором тайме на 51-й минуте игрок обороны «Ювентуса» Андреа Камбьязо отправил мяч в свои ворота. Через три минуты Бремер оформил дубль. Нападающий «зебр» Джонатан Дэвид сделал счёт разгромным на 64-й минуте.

«Ювентус» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. У команды 45 очков в 23 матчах. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 10 очков. «Парма» набрала 23 очка и располагается на 15-й строчке в Серии А.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Игроки «Ювентуса» необычно отметили гол Дэвида. Фото
Истории
Игроки «Ювентуса» необычно отметили гол Дэвида. Фото
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android