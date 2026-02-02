Нападающий «Тоттенхэма» Соланке высказался о ничьей с «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке высказался о ничьей в матче 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Манчестер Сити» (2:2). Футболист в этой игре оформил дубль.

«Это была игра с двумя разными таймами. Первый тайм был очень непростым, мы едва могли противостоять сопернику. Второй тайм — совершенно иная история, мы здорово сыграли, поверили в себя и могли с этим прийти к победе. Понимаем, что нам следовало бы включаться в игру раньше.

Мы немного изменили подход к тактике, в перерыве у нас была для этого возможность. Во втором тайме мы должны были показать характер, думаю, у нас получилось. Нам нужно было что-то изменить, поскольку было очень тяжело идти в прессинг. Именно это мы и сделали, всё сработало. Мы понимаем, что наше турнирное положение далеко от желаемого, нужна поддержка болельщиков.

Мы постараемся оттолкнуться от этого [результата]. Уже в четырёх матчах подряд [во всех турнирах] мы не проигрываем, хотим уже начать побеждать. Нужно сосредоточиться на этом и продолжать работу. Когда мы работаем все вместе, верим в себя, а с нами при этом наши болельщики, мы способны победить кого угодно», — приводит слова Соланке BBC со ссылкой на Sky Sports.