03:30 Мск
Футбол

«Я не Гэндальф Белый. А это «Реал». Арбелоа — о первых матчах в качестве тренера клуба

«Я не Гэндальф Белый. А это «Реал». Арбелоа — о первых матчах в качестве тренера клуба
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о первых шести матчах во главе «сливочных» после игры 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1).

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Винисиус Жуниор – 15'     1:1 де Фрутос – 49'     2:1 Мбаппе – 90+10'    
Удаления: нет / Сисс – 80', Чаварриа – 90+13'

«Я не Гэндальф Белый. От своих игроков ожидал того же, что и вижу: самоотдачи и настроя. Усилия, которые они продемонстрировали сегодня, должны продолжаться. А это мадридский «Реал», нам нужно сделать больше, чем другим командам, чтобы победить. Уверен, «Валенсия» проведёт дома матч года, чтобы выиграть его, нам придётся сыграть очень хорошо», — приводит слова Арбелоа Marca.

«Реал» назначил Арбелоа главным тренером 12 января. Специалист сменил на этом посту Хаби Алонсо.

После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 55 очков.

«Победа, рождённая сердцем и душой». Арбелоа — о матче «Реала» с «Райо Вальекано»
