«Я не Гэндальф Белый. А это «Реал». Арбелоа — о первых матчах в качестве тренера клуба

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о первых шести матчах во главе «сливочных» после игры 22-го тура испанской Ла Лиги с «Райо Вальекано» (2:1).
«Я не Гэндальф Белый. От своих игроков ожидал того же, что и вижу: самоотдачи и настроя. Усилия, которые они продемонстрировали сегодня, должны продолжаться. А это мадридский «Реал», нам нужно сделать больше, чем другим командам, чтобы победить. Уверен, «Валенсия» проведёт дома матч года, чтобы выиграть его, нам придётся сыграть очень хорошо», — приводит слова Арбелоа Marca.
«Реал» назначил Арбелоа главным тренером 12 января. Специалист сменил на этом посту Хаби Алонсо.
После 22 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 55 очков.
Александр Зинченко перешёл в «Аякс» Официально
