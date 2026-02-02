Скидки
Результаты матчей 20-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Комментарии

В воскресенье, 1 февраля, завершился 20-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Результаты матчей 17-го тура Лиги 1:

30 января, пятница:

«Ланс» — «Гавр» — 1:0.

31 января, суббота:

«Париж» — «Марсель» — 2:2;
«Лорьян» — «Нант» — 2:1;
«Монако» — «Ренн» — 4:0.

1 февраля, воскресенье:

«Лион» — «Лилль» — 1:0;
«Тулуза» — «Осер» — 0:0;
«Ницца» — «Брест» — 2:2;
«Анже» — «Метц» — 1:0;
«Страсбург» — «Пари Сен-Жермен» — 1:2.

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 48 очков за 20 матчей. В топ-3 также входят «Ланс» (46 очков) и «Марсель» (39).

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
