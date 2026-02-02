«Ювентус» объявил об аренде нападающего «Ниццы» Жереми Бога

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил об аренде крайнего нападающего «Ниццы» Жереми Бога.

Срок арендного соглашения игрока с его новой командой рассчитан до лета 2026 года.

Бога выступал в составе «Ниццы» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне ивуариец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «орлами» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

На данный момент «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А.