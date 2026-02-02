Скидки
«Ювентус» объявил об аренде нападающего «Ниццы» Жереми Бога

«Ювентус» объявил об аренде нападающего «Ниццы» Жереми Бога
Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил об аренде крайнего нападающего «Ниццы» Жереми Бога.

Срок арендного соглашения игрока с его новой командой рассчитан до лета 2026 года.

Бога выступал в составе «Ниццы» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне ивуариец принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «орлами» рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

На данный момент «Ювентус» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Серии А.

