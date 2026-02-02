Скидки
Главная Футбол Новости

Тренер «МЮ» Кэррик — о победе над «Фулхэмом»: понимали, что нам предстоит непростая игра

Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик прокомментировал победу своей команды над «Фулхэмом» (3:2) в домашнем матче 24-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 24-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
3 : 2
Фулхэм
Лондон
1:0 Каземиро – 19'     2:0 Кунья – 56'     2:1 Хименес – 85'     2:2 Кевин – 90+1'     3:2 Шешко – 90+4'    

«Ещё до матча с «Сити» говорил, что это особенное место (стадион «Олд Траффорд». — Прим. «Чемпионата»), здесь происходят особенные моменты. Надо отдать парням должное: мы понимали, что нам предстоит непростая игра. Всю неделю мне задавали вопросы, как мы собираемся взламывать оборону с низким блоком, как планируем обыгрывать команды, которые должны обыгрывать. Последнее не относится к «Фулхэму», это очень хорошая команда.

Я ожидал, что перед нами будет немало вопросов. Всю неделю я напоминал своим футболистам, насколько хорош «Фулхэм». Не стоит полагать, если мы сыграем хорошо, обязательно победим. В перерыве сказал игрокам, что матч развивается так, как я и предполагал, нам предстоит приложить немало усилий, ведь мы играем с добротным оппонентом. Они проигрывали «Манчестер Сити» со счётом 1:5, а потом так сильно надавили на соперника, что сделали счёт 4:5.

Я благодарен парням. На прошлой неделе мы пропустили гол в концовке, а затем добыли победу. Сегодня же это было ещё тяжелее, но Беньямин [Шешко] забил победный гол», — приводит слова Кэррика официальный сайт манкунианцев.

