Росарио Сентраль — Ривер Плейт. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Страсбург — ПСЖ, результат матча 1 февраля 2026, счёт 1:2, 20-й тур Лиги 1 2025-2026

«ПСЖ» победил «Страсбург» в матче Лиги 1 с удалением и отбитым Сафоновым пенальти
Комментарии

Завершился матч 20-го тура французской Лиги 1, в котором встречались «Страсбург» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Мено» (Страсбург, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Эрик Ваттеллье. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты команды гостей.

Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22'     1:1 Дуэ – 27'     1:2 Мендеш – 81'    
Удаления: нет / Хакими – 74'

Счёт в матче открыл полузащитник «ПСЖ» Сенни Маюлу на 23-й минуте. На 27-й минуте защитник хозяев Гела Дуэ сравнял счёт. На 74-й минуте «ПСЖ» остался в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник Ашраф Хакими. А на 81-й минуте защитник Нуну Мендеш принёс хозяевам победу, забив второй мяч в ворота «Страсбурга».

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов провёл полный матч и отразил пенальти на 21-й минуте встречи, который исполнил форвард «Страсбурга» Хоакин Паничелли.

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «ПСЖ» в домашнем матче сыграет с «Марселем» 8 февраля, а «Страсбург» в этот же день на выезде встретится с «Гавром».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
