«Реал Сосьедад» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 22-го тура Ла Лиги

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Первый мяч в матче забил нападающий «Реала Сосьедад» Гонсалу Гедеш на 37-й минуте. На 83-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Брайс Мендес. На 88-й минуте Иньиго Руис забил ответный мяч в ворота «Реала Сосьедад», установив окончательный счёт в матче. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян не попал в заявку на матч и продолжает восстановление после травмы ноги.

После 22 матчей чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 28 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче сыграет с «Эльче» 7 февраля, а «Атлетик» на день позже встретится с «Леванте».