Главная Футбол Новости

Атлетик Бильбао — Реал Сосьедад, результат матча 1 февраля 2026, счёт 1:1, 22-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Реал Сосьедад» в меньшинстве сыграл вничью с «Атлетиком» в матче 22-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершился матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Гильермо Куадра Фернандес. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Испания — Примера . 22-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Гедеш – 37'     1:1 Руис – 88'    
Удаления: нет / Мендес – 83'

Первый мяч в матче забил нападающий «Реала Сосьедад» Гонсалу Гедеш на 37-й минуте. На 83-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник гостей Брайс Мендес. На 88-й минуте Иньиго Руис забил ответный мяч в ворота «Реала Сосьедад», установив окончательный счёт в матче. Российский полузащитник гостей Арсен Захарян не попал в заявку на матч и продолжает восстановление после травмы ноги.

После 22 матчей чемпионата Испании «Атлетик» из Бильбао набрал 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 28 очков и располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «Реал Сосьедад» в домашнем матче сыграет с «Эльче» 7 февраля, а «Атлетик» на день позже встретится с «Леванте».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
«Реал» вырвал победу у «Райо Вальекано» благодаря пенальти на 90+10-й минуте
