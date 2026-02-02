Матвей Сафонов — лучший по проценту отражённых пенальти среди вратарей в топ-5 лигах

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил пять пенальти (включая серии пенальти) в этом сезоне — это лучший показатель среди всех вратарей, выступающих в пяти ведущих европейских лигах во всех турнирах, сообщает OptaJean на личной странице в социальной сети X.

Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).

Напомним, ранее сообщалось, что Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Это случилось в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025, в котором между «ПСЖ» и «Фламенго».