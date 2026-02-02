Матвей Сафонов — лучший по проценту отражённых пенальти среди вратарей в топ-5 лигах
Поделиться
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов отразил пять пенальти (включая серии пенальти) в этом сезоне — это лучший показатель среди всех вратарей, выступающих в пяти ведущих европейских лигах во всех турнирах, сообщает OptaJean на личной странице в социальной сети X.
Франция — Лига 1 . 20-й тур
01 февраля 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Маюлу – 22' 1:1 Дуэ – 27' 1:2 Мендеш – 81'
Удаления: нет / Хакими – 74'
Матвей Сафонов отразил пенальти в матче 20-го тура чемпионата Франции со «Страсбургом» (2:1).
Напомним, ранее сообщалось, что Сафонов стал первым голкипером в истории футбола, отразившим четыре пенальти подряд в серии на турнире ФИФА. Это случилось в финальном матче Межконтинентального кубка — 2025, в котором между «ПСЖ» и «Фламенго».
Материалы по теме
Комментарии
- 2 февраля 2026
-
01:48
-
01:40
-
01:36
-
01:22
-
01:13
-
00:58
-
00:55
-
00:48
-
00:45
-
00:42
-
00:31
-
00:23
-
00:09
- 1 февраля 2026
-
23:59
-
23:52
-
23:51
-
23:50
-
23:37
-
23:35
-
23:26
-
23:23
-
23:15
-
23:08
-
22:58
-
22:56
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:24
-
22:23
-
21:57
-
21:56
-
21:56
-
21:46